6 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті та вплив підриву дамби Каховської ГЕС на майбутній контрнаступ ЗСУ.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Під час засідання заслухали доповіді військового командування. Детально обговорили ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Зеленський зауважив, що готовність – максимальна.

Глава держави повідомив, що розвідка підготувала доповідь про ситуацію на Каховській ГЕС.

Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки”, – зазначив президент.

Водночас, наголосив він, підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Раніше у Генштабі повідомили, що цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин – з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.