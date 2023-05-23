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Росія намагається тиснути на Індію, щоб не потрапити до чорного списку групи з протидії відмиванню брудних грошей — Bloomberg

На початку 2023 року Росії зупинили членство у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Після цього Москва стала тиснути на Індію та інші країни, аби не допустити, щоб організація вжила наступного заходу — додала РФ до чорного списку FATF.

Вівторок, 23 травня 2023, 14:59
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Джерело: Bloomberg.

Видання отримало документи, де зазначено, що Москва фактично шантажує Нью-Делі погрозами припинити співпрацю у сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF додасть Росію до чорного списку. У травні РФ надсилала до Індії лист, де вказала, що країна користується “особливим авторитетом” в організації, але, “на жаль”, не виступила проти зупинки членства Москви.

Під загрозою можуть опинитися наступні проєкти:

  • співпраця між “Роснєфтью” і нафтопереробною компанією Nayara Energy Limited;
  • експорт до Індії російського озброєння та військової техніки;
  • нові спільні авіапроєкти, які презентували у лютому виставці Aero India 2023;
  • робота АЕС Куданкулам з російськими реакторами ВВЕР-1000;
  • транспортна угода між РЖД та Container Corporation of India в межах торговельного коридору “Північ – Південь”.

На сьогодні до чорного списку організації додали Північну Корею, Іран та М’янму. У випадку потрапляння до нього відбувається суттєвий вплив на банківську систему й міжнародну торгівлю. Під загрозою опиняються будь-які платежі, надіслані на рахунки банків країн, а їхнє виконання може бути зупинено.

Москва попередила, що при потраплянні до сірого списку FATF створить значні труднощі для цих проєктів. Цей статус передбачає ретельніші вимоги до моніторингу та призводить до “значного й статистично значущого скорочення притоку капіталу”.

Довідка. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF) – міжурядова організація, націлена на встановлення стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму по всьому світу. Штаб-квартира організації, яку заснували у 1989 році, розташована у Парижі. Засідання групи відбуваються тричі на рік, коли члени здійснюють оцінку відповідності національних систем цим стандартам.

Теги: FATF, відмивання грошей, відмивання коштів, Індія, російсько-українська війна, Росія, шантаж Росії, шантаж РФ

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