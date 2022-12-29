Про це повідомила пані-посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

“Росія запустила ракети по Україні, включно з Києвом і Львовом. Поранені цивільні особи. РФ відкидає мирний план Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче підкорити Україну”, – написала вона.

Вранці 29 грудня по всій території України поширилася повітряна тривога. У результаті вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині та Харківщині. Є влучання по об’єктах критичної інфраструктури та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Внаслідок атаки виникли проблеми з енергопостачанням. Станом на 11 годину складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах. У Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів.