Про це повідомляє активіст Революції гідності та волонтер Роман Донік у Facebook.
Тільки що обстріляли з РСЗО кінний ринок в Харкові. Умисно. По цивільній інфраструктурі. Схоже що “Ураганами” Касетними боєприпасами”, – зазначив Донік.
Водночас харків’яни публікують в соцмережах світлини ракети, яка застрягла посеред пішохідного переходу. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.
Депутат Фракції “Голос” у Київраді зазначив, що не варто обманюватись, говорячи, що російські війська стріляють лише по військових об‘єктах. Наразі відбуваються обстріли цивільної інфраструктури.
Коли агресори чи їхні прихильники кажуть, що рашисти стріляють лише по військових об‘єктах, нагадуйте їм про цю світлину”, – наголосив він, опублікувавши світлини.
Росія обстріляла Харків ракетами // 3 фото
- Нагадаємо, що Кіберполіція України створила у Telegram спеціального бота для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.
- Також органи управління та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російською армією.
- Водночас до лав територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які “морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога”.
- Варто зазначити, що сьогодні, матрос Віталій Скакун, аби зупинити просування танкової колони підірвав Генічеський автомобільний міст ціною власного життя.