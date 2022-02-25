Росія обстріляла Харків ракетами

Російські окупанти обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню, влучивши в район "Кінного ринку" та академії Національної гвардії України. Ракети не розірвалися.

Про це повідомляє активіст Революції гідності та волонтер Роман Донік у Facebook.

Тільки що обстріляли з РСЗО кінний ринок в Харкові. Умисно. По цивільній інфраструктурі. Схоже що “Ураганами” Касетними боєприпасами”, – зазначив Донік.

Водночас харків’яни публікують в соцмережах світлини ракети, яка застрягла посеред пішохідного переходу. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.

Депутат Фракції “Голос” у Київраді зазначив, що не варто обманюватись, говорячи, що російські війська стріляють лише по військових об‘єктах. Наразі відбуваються обстріли цивільної інфраструктури.

Коли агресори чи їхні прихильники кажуть, що рашисти стріляють лише по військових об‘єктах, нагадуйте їм про цю світлину”, – наголосив він, опублікувавши світлини.