Про це повідомляє пресслужба штабу Збройних Сил України.

Щоб зупинити просування танкової колони, військові ухвалили рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати це завдання визвався інженер окремого батальйону, матрос Віталій. Міст було заміновано, але відійти він звідти не встиг.
За словами побратимів, він вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух.
Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону. Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося поки живемо! І поки живі будемо битися!”, – наголосили у штабі.
Зазначається, що командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.