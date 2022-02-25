Про це повідомляє пресслужба штабу Збройних Сил України.

Щоб зупинити просування танкової колони, військові ухвалили рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати це завдання визвався інженер окремого батальйону, матрос Віталій. Міст було заміновано, але відійти він звідти не встиг.

За словами побратимів, він вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух.