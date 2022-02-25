Про це повідомляє пресслужба штабу Збройних Сил України.
Щоб зупинити просування танкової колони, військові ухвалили рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати це завдання визвався інженер окремого батальйону, матрос Віталій. Міст було заміновано, але відійти він звідти не встиг.
За словами побратимів, він вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух.
Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону. Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося поки живемо! І поки живі будемо битися!”, – наголосили у штабі.
Зазначається, що командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.
- Нещодавно у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ.
- Також наразі спостерігається складна ситуація на півдні України. Росіяни атакували прикордонні пункти на Азовському морі. Продовжуються бої в Сумській області, зокрема в обласному центрі.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки масштабно з 1941 року – провівши паралель з нацисткою Німеччиною.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.