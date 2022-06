Про це йдеться в огляді британської розвідки.

За даними міністерства оборони Великої Британії, російські війська продовжують поступово просуватися в оточенні Лисичанська. З 25 червня 2022 року російські війська просунулися ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста.

Зазначається, що існує ймовірність, що “ракетний удар по Кременчуцькому торговому центру 27 червня 2022 року мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт”. Неточність російських ударів на великій відстані раніше вже призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року.

Також дефіцит у Росії більш сучасної високоточної ударної зброї та професійні недоліки наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

