Росія сприймає українських дітей як «воєнну здобич» – прокурор МКС

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із "воєнною здобиччю".

Про це повідомляє CNN.

Минулого тижня МКС оголосив ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за їх роль у незаконній депортації українських дітей до Росії.

У Римському статуті Женевських конвенцій чітко зазначено, що “не можна депортувати цивільних осіб до іншої країни”, пояснив Хан.

Москва не визнала ордери, а офіційний представник міністерства закордонних справ раніше заявив, що “РФ не є членом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не несе за ним жодних зобов’язань”.

Якщо діти не в безпеці, їх необхідно перемістити до безпечної частини України.

Якщо це неможливо, тоді використовується нейтральна третя країна. І, схоже, це не просто депортація до РФ, їх зустрічають чужі люди, котрі тепер раптом стали прийомними батьками. А діти не власність, не військова здобич”, – наголосив прокурор МКС.

Щобільше, Хан зауважив, що Росія, схоже, не заперечує звинувачення проти себе, а скоріше носить його “як знак пошани”.

Діти не є власністю країни, щоб їх висилали з політичних чи якихось ідеологічних мотивів. Це має регулюватися законом, і закону необхідно дотримуватися”, – заявив він.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

Своєю чергою Росія, яка не ратифікувала Римський статут, відхилила це рішення, назвавши позов “юридично недійсним” і “обурливим”.

Ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової були видані після того, як 16 березня слідча комісія ООН оприлюднила звіт щодо України, у якому йдеться про наявність доказів незаконного переміщення сотень українських дітей до Росії.

Комісія заявила, що і батьки, і діти зіштовхуються з багатьма перешкодами у встановленні контакту, причому тягар лягає насамперед на дітей, оскільки маленькі діти, ймовірно, не можуть встановити будь-який контакт. Комісія дійшла висновку, що примусові депортації “порушують міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином”.

Український уряд стверджує, що з початку повномасштабної війни до Росії було вивезено 16 221 дитину.

20 березня у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції з понад 30 країн, генпрокурор МКС Карім Хан закликав Путіна повернути українських дітей додому.

21 березня стало відомо, що РФ планує провести неформальне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня щодо, за її словами, “реальної ситуації” з українськими дітьми, вивезеними до Росії.