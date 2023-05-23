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Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних областях – британська розвідка

Британські розвідники зауважили, що інцидент у Бєлгородській області РФ свідчить про дедалі серйознішу загрозу безпеці Росії у прикордонних регіонах.

Вівторок, 23 травня 2023, 09:14
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Джерело: Twitter міноборони Великої Британії.

Між 19 і 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Білгородській області Росії, поблизу українського кордону.

Особистість партизанів залишається непідтвердженою, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність.

Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворан. окрім стрільби зі стрілецької зброї, поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих обстрілів.

Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки.

РФ стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничні лінії, а тепер і з прямими партизанськими діями.

Росія майже напевно використає ці інциденти, щоб підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни.

Зауважимо, 22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню “не панікувати”. Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті “обстрілу”.

Раніше Гладков скликав нараду, на якій обговорили “тривожні звістки” з військової частини. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Зранку 22 травня стала з’являтися інформація, як-от відео та фото, що проводиться операція на території Бєлгородської області. Тоді ще не було офіційних заяв – ані з української, ані з російської сторін. Російський губернатор перед вищезгаданою заявою заперечував інформацію.

Теги: Бєлгородська область РФ, британська розвдіка, Війна в Україні, розвідка Великої Британії, розвідка, російсько-українська війна, Росія

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