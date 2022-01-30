Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Ми надсилаємо офіційний запит нашим колегам з Альянсу та ОБСЄ, закликаючи їх пояснити, як вони мають намір виконувати своє зобов’язання не зміцнювати свою безпеку безпекою інших”, – зазначив Лавров.
Він наголосив, що якщо Захід не має наміру посилювати свою безпеку в країнах поблизу Росії, “тоді вони повинні пояснити, чому”.
“Це буде ключовим питанням у визначенні наших майбутніх пропозицій, про які ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну”, – пояснив голова МЗС РФ.
Окрім цього, він також зауважив, що Росія буде вимагати від Заходу не просто обіцянок, а юридичних гарантій, котрі “забезпечили б безпеку на європейському континенті з повним, однаковим врахуванням законних інтересів Росії”.
Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО відвести війська та зброю зі Східної Європи та заборонити Україні мати змогу коли-небудь приєднатися до Альянсу.
Своєю чергою, Вашингтон та союзники по НАТО категорично відкидають позицію РФ. Водночас заявляють, що готові обговорювати інші теми, зокрема, контроль над озброєннями та шляхи зміцнення довіри.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України. Він наголосив, що настав критичний момент для євроатлантичної безпеки.
- Столтенберг заявив, що РФ викликала загрозу війни у Європі та спричинила наявну кризу, тож саме Кремль мусить проявити гнучкість і вжити усіх можливих заходів для врегулювання конфлікту.
- У НАТО заявили, що будуть поруч з Україною, якщо Росія зважиться напасти. Єнс Столтенберг зауважив, що “Путін хоче домінувати над сусідами, проте, Альянс відповість”.
- У США оголосили про намір внести законопроєкт, котрий дасть змогу оголосити Україну країною НАТО-плюс.
- Також заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський заявив, що Західні держави гарантували Україні підтримку незалежності. Погрози президента Росії Володимира Путіна не можуть змусити “відмовитися від зобов’язань”.