Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія попросить НАТО роз’яснити, чи має намір Альянс виконувати ключові зобов’язання щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Ми надсилаємо офіційний запит нашим колегам з Альянсу та ОБСЄ, закликаючи їх пояснити, як вони мають намір виконувати своє зобов’язання не зміцнювати свою безпеку безпекою інших”, – зазначив Лавров.

Він наголосив, що якщо Захід не має наміру посилювати свою безпеку в країнах поблизу Росії, “тоді вони повинні пояснити, чому”.

“Це буде ключовим питанням у визначенні наших майбутніх пропозицій, про які ми доповімо президенту Росії Володимиру Путіну”, – пояснив голова МЗС РФ.

Окрім цього, він також зауважив, що Росія буде вимагати від Заходу не просто обіцянок, а юридичних гарантій, котрі “забезпечили б безпеку на європейському континенті з повним, однаковим врахуванням законних інтересів Росії”.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО відвести війська та зброю зі Східної Європи та заборонити Україні мати змогу коли-небудь приєднатися до Альянсу.

Своєю чергою, Вашингтон та союзники по НАТО категорично відкидають позицію РФ. Водночас заявляють, що готові обговорювати інші теми, зокрема, контроль над озброєннями та шляхи зміцнення довіри.