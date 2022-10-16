Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 14 жовтня заявив, що “кілька тисяч” дітей з Херсонської області “вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах”.

Як раніше повідомляв ISW, російська влада відкрито визнала, щодо передачі дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей у спосіб, який може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Крім того, російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території через депортації та повторне заселення українських міст російськими громадянами. Етнічна чистка сама по собі не була визначена як злочин згідно з міжнародним правом, але була визначена Комісією експертів ООН з порушень гуманітарного права, вчинених на території колишньої Югославії, як “перетворення території в етнічну однорідність шляхом застосування сили або залякування”, “виселення осіб певних груп із території” та “цілеспрямована політика, розроблена однією етнічною чи релігійною групою, спрямована на видалення за допомогою насильницьких і терористичних засобів цивільного населення іншої етнічної чи релігійної групи з певних географічних територій”.

Згідно з визначенням ООН, етнічні чистки можуть здійснюватися шляхом насильницького виселення, серед інших методів. Ці визначення кампаній етнічних чисток узгоджуються з повідомленнями про примусову депортацію та усиновлення українських дітей, а також повідомленнями українських джерел про те, що проєкти реконструкції Маріуполя мають на меті розмістити “десятки тисяч росіян”, які переїдуть до Маріуполя.