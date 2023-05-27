За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку повномасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили понад 900 атак на українські медичні установи.

Джерело: CNN.

За даними ВООЗ, із 967 атак 868 було завдано по медичних установах. Загалом, із 25 лютого 2022 року внаслідок атак РФ на медичні заклади в Україні загинуло щонайменше 97 осіб і 126 зазнали поранень.

Зазначається, що вчорашній ракетний обстріл російськими загарбниками медичного закладу у м. Дніпро наразі не занесено до даних ВООЗ, оскільки процес перевірки займає деякий час.

“ВООЗ засуджує всі акти насильства проти сфери охорони здоров’я. Ці атаки не лише вбивають і калічать, а й позбавляють людей терміново необхідної допомоги, наражають на небезпеку постачальників медичних послуг і підривають систему охорони здоров’я”, — заявила офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс.

Також вона додала, що напади на медичних працівників, пацієнтів, транспорт, предмети постачання та медичні установи є “грубим порушенням” міжнародного гуманітарного права та закону про права людини, й ці атаки мають бути негайно припинені.

“Ми закликаємо до негайного припинення всіх дій, які ставлять під загрозу життя медичних працівників і пацієнтів або перешкоджають наданню основних медичних послуг”, — наголосила Маргарет Харріс.

Нагадаємо, що у ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Зокрема вранці 26 травня російські загарбники завдали удару по медзакладу Дніпра. Внаслідок ворожих атак по Дніпру загинуло 2 осіб, загалом постраждало – 32 людей, 13 з них – досі в лікарні. П’ятеро осіб – у важкому стані.

За даними ДСНС, станом ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків.