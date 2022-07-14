Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики усунули від змагань з важкої атлетики спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, у відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) та Європейська федерація важкої атлетики (EWF) застосували санкції проти Росії та Білорусі внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Відтак спортсмени, тренери та судді з РФ та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF.

Без представників країн-агресорів пройдуть: чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків і дівчат до 15 та до 17 років.

Також міністр молоді та спорту України зазначив, що спортсменам заборонено змагатися під нейтральним прапором. Зокрема, у Росії забрали право проводити чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

“Офіційні особи з РФ та Білорусі відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з Росії. Над цим ми продовжуємо працювати”, – додав Вадим Гутцайт.