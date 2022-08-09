Триває сто шістдесят сьома доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Активізувались дії ворожої армійської авіації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. Водночас ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. Завдали авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

Ворог пішов на штурм в районі Спірного, потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив.

Також росіяни намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються.

Противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не має, з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

Окрім цього, ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів населених пунктів.

Авіацію ворог задіяв біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.