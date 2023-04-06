Протягом 6 квітня російські війська продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами по території Херсонської області. Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілів Зміївки.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр у Telegram.

“Росіяни атакують Херсонщину керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому”, — йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, нині відомо про семеро цивільних жителів Херсонської області, поранених внаслідок ворожої атаки. Зокрема, шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Він запевнив, що детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що 6 квітня, російські війська завдали удару по території Зміївки Херсонської області.