Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр у Telegram.

“Росіяни атакують Херсонщину керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому”, — йдеться в повідомленні.

За словами Прокудіна, нині відомо про семеро цивільних жителів Херсонської області, поранених внаслідок ворожої атаки. Зокрема, шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому. 

Він запевнив, що детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється. 

Нагадаємо, що 6 квітня, російські війська завдали удару по території Зміївки Херсонської області. 