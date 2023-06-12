Після того, як в селах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини сходить вода, російські загарбники грабують місцевих.

Джерело: Центр національного спротиву.

Як повідомляється, росіяни не пускають в населені пункти на ТОТ Херсонщини місцевих та розграбовують їхні будинки.

Мешканці тимчасово окупованих населених пунктів на лівобережжі Херсонщини намагаються повернутися до домівок після затоплення. Людям довелося покинули будинки після теракту росіян на Каховській ГЕС. Проте, коли велика вода почала сходити, місцеві прагнуть повернутися додому.

Як пояснили в Центрі нацспротиву, росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки. Зокрема така ситуація в селі Велика Кардашинка Скадовського району. Росіяни грабують навіть будинки, де лишилися люди.

Також у Голій Пристані росіяни заблокували людей у місцевій школі. В них забрали паспорти та не відпускають додому.