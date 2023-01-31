Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що протягом останніх трьох днів Росія, ймовірно, перейшла творила свої зондувальні атаки навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм.

Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. Крім того, в листопаді 2022 року, Росія використовувала 155-ту бригаду морської піхоти для невдалого штурму цього ж району.

За даними оборонного відомства, відтепер підрозділи 155-ї знову беруть участь у складі сил чисельністю щонайменше бригади, які, ймовірно, просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка позначала лінію фронту протягом кількох місяців.

У Великій Британії вважають, що російське командування, ймовірно, хоче розробити новий напрямок просування на контрольованій Україною частині Донецької області та відвернути українські сили від Бахмутського сектора, де продовжуються запеклі бої.

Також існує реалістична ймовірність того, що Росія продовжить досягати локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незалучених військ у цьому районі, щоб досягти оперативного значного прориву, пишуть розвідники.