Російські військові катують персонал Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли місії МАГАТЕ правду про ризики безпеки на атомній електростанції.

Про це повідомляє The Telegraph посилаючись на розповіді співробітників ЗАЕС.

Очікується, що найближчим часом на ЗАЕС прибудуть інспектори МАГАТЕ, які перевірятимуть безпеку на атомному об’єкті.

Цього тижня, 24 серпня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поспілкувався з головою російського “Росатому” Олексієм Ліхачовим у Стамбулі щодо деталей візиту.

У заяві після зустрічі “Росатом” заявив, що організує місію МАГАТЕ на станцію, “як тільки це дозволить військова ситуація на місці”, додавши що безпека ядерних установок є “пріоритетом для Росії”.

Однак співробітники ЗАЕС, які поговорили з The Telegraph на умовах анонімності, повідомили, що на електростанції панує атмосфера страху та залякування. Окрім цього, є факти численних арештів співробітників.

“Ми всі переживаємо через можливий візит представників МАГАТЕ. Що вони (росіяни – ред.) будуть влаштовувати якісь провокації, а потім звинувачувати в них Україну. Таке відчуття, що це саме те, що вони планують зробити”, — сказав один інженер.

Він додав, що на час візиту МАГАТЕ росіяни хочуть мінімізувати присутність українського персоналу і поставити у кожну диспетчерську своїх людей, які будуть розповідати МАГАТЕ, що “чекали звільнення від київського режиму”.

“Зараз я розумію, що армія у них слабка, але служба ФСБ працює. Один із їхніх методів тут — забрати працівників диспетчерської в підвал”, — сказав інженер наголосивши, що там людей катують.

Він додав, що керівництво ЗАЕС не розголошує цю ситуацію, аби не створювати паніку, однак ті, хто повертається з підвалів, зовсім нічого не розповідають.

“Не буде нічого дивного, якщо під час місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали”, – зауважив він.

До війни на Запорізькій АЕС працювало понад 11 тисяч людей. Російські війська захопили комплекс на березі річки Дніпро після перестрілки з Українською національною гвардією на початку березня.

Останніми тижнями зросли побоювання щодо катастрофи, оскільки Росія почала використовувати ЗАЕС як військову базу. Обидві сторони звинуватили одна одну в артилерійському ударі 5 серпня, який було завдано поряд з реакторними блоками та будівлями для зберігання палива.

Президент РФ Володимир Путін погодився дозволити інспекторам МАГАТЕ відвідати завод після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. Однак ця обіцянка не зменшила напруги.

У вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ЗАЕС сторони обмінювалися звинуваченнями, коли Україна та її союзники вимагали від Росії вивести свої війська з заводу.

Президент України Володимир Зеленський у середу по відеозв’язку заявив Радбезу, що Росія “має беззастережно припинити ядерний шантаж” і “повністю вийти” з АЕС.

Троє свідків, які працюють на заводі або нещодавно покинули завод, розповіли The Telegraph, що російські війська скоротили кількість співробітників до небезпечно низького рівня та запровадили обмеження на пересування, що ускладнює виконання їхньої роботи.

Регулярні навчання було припинено за вказівкою російських командувачів, які хотіли мінімізувати кількість цивільних на місці, а навколо ставка-охолоджувача були встановлені наземні міни, очевидно, як оборонний захід.

“Таке відчуття, ніби ми в колонії суворого режиму: постійний психологічний тиск, немає можливості зв’язатися з родиною, тому що відключили будь-який зв’язок, заборонили мобільні телефони. Ми не можемо спостерігати за активним обладнанням станції, тому що вони забороняють пересування по території вночі. В машинних залах ставлять своє обладнання і забороняють прохід, через це постійно виникають конфлікти між робітниками та військами РФ”, – сказав один з них.

Кожен із шести реакторних блоків Запоріжжя має прибудований машинний зал.

Нещодавно оприлюднене відео, на якому видно російські армійські вантажівки, припарковані на складі, було знято у кварталі номер два, сказав працівник.

Кожен зі свідків, які розмовляли з The Telegraph, незалежно один від одного підтвердив наявність військової техніки на місці, включаючи бронетранспортери, бойові джипи “ТИГР” і артилерійські установки 2С7 “Піон”, одні з найважчих самохідних установок на озброєнні Росії.

Один з них сказав, що це була зручна база, з якої окупанти “виходили вночі, щоб обстрілювати Марганець і Нікополь”. Однак він не сказав, чи вели росіяни вогонь із самого заводу.

Один колишній робітник заводу, який нещодавно прибув до контрольованого Україною міста Запоріжжя, розповів, що втік з Енергодара після того, як окупаційні чиновники запропонували співробітникам ЗАЕС російське громадянство.

З ними не поводилися жорстоко, але він описав атмосферу незручності та страху, яка запанувала, коли пропозицію було відхилено. Він вирішив втекти до того, як його також викличуть на розмову у підвал.

Замість того, щоб відмовитися від українського громадянства, він дочекався кількох вихідних, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію.

“Є місце, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо, і там частина ракети застрягла в даху. Самі рашисти ракету сфотографували і намагалися назвати її українською, але всі, хто там працює, знають, що вона прилетіла з міста – з Енергодара. Це можна сказати по траєкторії”, – сказав він.

Працівники, опитані The Telegraph, сказали, що вони вважали, що росіяни хотіли закрити реактори та відключити станцію від української національної мережі, але поки що цьому завадили технічні проблеми та проблеми безпеки.

Атомна електростанція потребує електроенергії для охолодження навіть після закриття її реакторів. Аварійні дизель-генератори на Запорізькій АЕС розраховані лише на 72 години, повідомив технік станції.

Інженер, який досі працює там, сказав, що російські чиновники намагаються знайти вугілля, щоб перезапустити сусідню теплоелектростанцію і таким чином забезпечити цю електроенергію. Проте пошкодження ліній електропередач поблизу Мелітополя ще більше перешкоджають намаганням окупантів.

Він сказав, що він і його колеги мають намір залишитися, щоб керувати заводом якомога безпечніше, навіть ризикуючи потрапити у “підвал” або щось гірше.

“Вони все тримають на контролі, медчастина нічого не реєструє. Якщо хтось скаже щось зайве, він може поставити під загрозу своїх рідних чи близьких”, – сказав він на запитання, чи потрапляли “опитувані” до лікарні.

“Тому щодня з Енергодара тікають натовпи. Лише я та мої колеги залишилися, щоб не допустити ще одного Чорнобиля чи Фукусіми. І я впевнений, що ми це зробимо”, – резюмував він.