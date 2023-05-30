Російські військові проводять спроби наступальних дій на Куп'янському та Мар'їнському напрямках. На Бахмутському напрямку поки що спостерігається затишшя.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, російські окупанти ведуть наступальні дії на Куп’янському напрямку, але успіху не мають.

Протягом доби українські захисники відбили 12 атак армії РФ в районі міста Мар’їнка.

Також ворог поки що припинив наступати на Бахмутському напрямку. Збройні сили України контролюють південно-західні околиці Бахмута.

“На півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух наших військ зупинено для виконання інших військових задач. Які, власне, виконуються”, – написала вона.

В етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що останніми днями зафіксовано суттєве значне зменшення боїв під Бахмутом. Було приблизно по два-три бойові зіткнення, а цю добу поки що не було зовсім.

“Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання “Вагнер”, замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять”, – сказав він.

Також нові підрозділи російських військ бачать, в якому стані виходять “вагнерівці”. За його словами, згідно з перехопленнями, “це в них захоплення не викликає”.

“Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу 80 окупантів знищено, 119 поранено”, – додав речник.