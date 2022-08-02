У тимчасово окупованому місті Хрустальний, що на Луганщині, в готелі "Красний Луч" росіяни розмістили свій військовий підрозділ. Після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Натомість окупанти провели комплекс заходів, спрямованих на приховування факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.

Більшість поранених негайно відправлено до військового шпиталю в РФ на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

В Україні триває 160-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей період станом на 2 серпня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41 тисячу російських загарбників.