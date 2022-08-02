Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Натомість окупанти провели комплекс заходів, спрямованих на приховування факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.
Більшість поранених негайно відправлено до військового шпиталю в РФ на цивільних автомобілях.
Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.
В Україні триває 160-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей період станом на 2 серпня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41 тисячу російських загарбників.
- Нагадаємо, станом на початок 160-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку наступів окупантів на різних напрямках, а поблизу Бахмута, Зайцевого та Пісків українські захисники продовжують відбивати штурм росіян.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії РФ щодо Запорізької АЕС “вершиною безвідповідальності”. Американський посадовець звинуватив Кремль у тому, що війська РФ використовують ЗАЕС у якості “ядерного щита” від контрнаступу українських військових.
- У Харківській області українські армійці знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Тунгуска”, котрий призначений для протиповітряної оборони механізованих і танкових частин.
- Літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються.