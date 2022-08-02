Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Натомість окупанти провели комплекс заходів, спрямованих на приховування факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.

Більшість поранених негайно відправлено до військового шпиталю в РФ на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

В Україні триває 160-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей період станом на 2 серпня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41 тисячу російських загарбників.