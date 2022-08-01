У Харківській області українські армійці знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска", котрий призначений для протиповітряної оборони механізованих і танкових частин.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Facebook.

Аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російську “Тунгуску”. Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи.

У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували приблизно 200 російських окупантів. Загалом кількість убитих росіян станом на 1 серпня уже становить приблизно 41 030 осіб. Також ЗСУ знищили 16 артилерійських систем противника.

28 липня в Ізюмському районі військові окремої механізованої бригади “Холодний Яр” збили ворожий БПЛА “Орлан-10”.

Десантники Січеславської бригади збили броньований штурмовик російських загарбників.

Довідка. “Тунгуска” – це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.