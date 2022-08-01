Про це повідомляє Національна гвардія України у Facebook.
Аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російську “Тунгуску”. Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи.
У результаті злагодженої роботи оборонців Харківщини російські окупанти зазнали втрат.
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували приблизно 200 російських окупантів. Загалом кількість убитих росіян станом на 1 серпня уже становить приблизно 41 030 осіб. Також ЗСУ знищили 16 артилерійських систем противника.
28 липня в Ізюмському районі військові окремої механізованої бригади “Холодний Яр” збили ворожий БПЛА “Орлан-10”.
Десантники Січеславської бригади збили броньований штурмовик російських загарбників.
Довідка. “Тунгуска” – це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс розробки Тульського КБ Приладобудування, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.
- Нагадаємо, російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.
- Літаками штурмової авіації завдано два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються.
- РФ перекидає на південь України велику кількість військ. Їх планують залучити для ведення бойових дій проти Збройних сил України.