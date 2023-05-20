Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму планують використати дітей із різних країн як "живий щит" перед контрнаступом ЗСУ.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До кримського табору “Артек” росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

За словами голови комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінаса Кащюнаса, російські окупанти вдаються до таких дій з двох причин. По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму. По-друге, перетворити дітей з інших країн на “живий щит” перед майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

У відомстві наголосили, що уряди цих та інших держав повинні захистити своїх дітей і не дозволити Росії “прикривати” дітьми свої злочини.

Зазначимо, що станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 462 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 459, Харківській – 277, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 66.

Крім того, 19 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Таврійське Запорізької області поранено 14-річного хлопчика.