Громадяни РФ спробували потайки вивезти з України понад 800 тисяч доларів та старовинну ікону. Один із затриманих задекларував лише частину коштів.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Старовинну ікону та кошти викрили під час огляду автівки на пункті пропуску “Могилів-Подільський-Отач”. На росіянина склали протокол, а кошти та ікону вилучили. Наразі експертиза має визначити культурну цінність ікони.

На пункті пропуску “Солотвино” інший громадянин РФ намагався вивезти незадекларовану валюту. Він разом із двома іншими українцями задекларували по 10 тисяч євро на кожного. Проте під час огляду виявилося, що вони приховали 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів. Кошти вилучили, а на порушників склали протокол.

У повідомленні зазначили, що працівники ДБР вилучають товари, що належать компаніям РФ. Після чого їх передають на потреби армії.