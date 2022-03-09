Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Старовинну ікону та кошти викрили під час огляду автівки на пункті пропуску “Могилів-Подільський-Отач”. На росіянина склали протокол, а кошти та ікону вилучили. Наразі експертиза має визначити культурну цінність ікони.
На пункті пропуску “Солотвино” інший громадянин РФ намагався вивезти незадекларовану валюту. Він разом із двома іншими українцями задекларували по 10 тисяч євро на кожного. Проте під час огляду виявилося, що вони приховали 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів. Кошти вилучили, а на порушників склали протокол.
У повідомленні зазначили, що працівники ДБР вилучають товари, що належать компаніям РФ. Після чого їх передають на потреби армії.
- Нагадаємо, в результаті ворожих дій російських загарбників у Чорнобилі була повністю знеструмлена атомна електростанція.
- Втрата зв’язку з даними моніторингу радіаційної ситуації на Чорнобильській АЕС означає відсутність інформації в України про рівень радіації в зоні відчуження. Біля Запорізької атомної електростанції багато нерозірваних мін, які несуть небезпеку.
- Також методом катувань російські бойовики змусили персонал Запорізької атомної електростанції станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях.
- За даними поліції Київської області, сьогодні, під час евакуації мирних мешканців Демидова, російські загарбники почали стріляти по людях.