Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, в місті двоє поранених — мати й дитина.
Станом на 12:28 21 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Спочатку, сирени залунали в Києві, далі – у Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Полтавській областях.
Згодом “тривога” поширилася на всю територію країни.
Нагадаємо, що в Миколаївському районі 20 грудня, о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26 росіяни завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
- Протягом 20 грудня російські військові вбили двоє мирних жителів Донецької області: у Вугледарі та Торському.
- У ніч на 21 грудня війська РФ укотре обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти випустили по населених пунктах щонайменше 70 снарядів, завдавши значних руйнувань.
- Протягом 20 грудня військові РФ 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок чого одна людина загинула.