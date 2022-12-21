Під час повітряної тривоги в Україні росіяни завдали удару по Очакову, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, в місті двоє поранених — мати й дитина.

Станом на 12:28 21 грудня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Спочатку, сирени залунали в Києві, далі – у Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Полтавській областях.

Згодом “тривога” поширилася на всю територію країни.

Нагадаємо, що в Миколаївському районі 20 грудня, о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26 росіяни завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.