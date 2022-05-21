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Росіяни обстріляли прикордонні території України

Російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли "градами" та мінометами на територію між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.

Субота, 21 травня 2022, 17:55
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Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Російський вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями.

Зокрема, з території РФ Сумщину обстріляли з реактивної системи залпового вогню “Град”. Прикордонники зазначають, що нараховано біля півтора десятка пострілів.

Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.

Теги: війна, Державна прикордонна служба, обстріл, російські військові, російсько-українська війна, Сумська область, Сумщина, Харківська область, Харківщина, Чернігівська область, Чернігівщина

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