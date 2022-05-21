Росіяни обстріляли прикордонні території України

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Російський вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями.
Зокрема, з території РФ Сумщину обстріляли з реактивної системи залпового вогню “Град”. Прикордонники зазначають, що нараховано біля півтора десятка пострілів.
Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.
- Раніше російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.
- Нагадаємо, 20 травня російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова.
- Також напередодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.
- Окрім цього протягом 20 травня російські військові вбили ще 3 мирних мешканців Донецької області.