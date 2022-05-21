Росіяни обстріляли прикордонні території України

Російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли "градами" та мінометами на територію між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Російський вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями.

Зокрема, з території РФ Сумщину обстріляли з реактивної системи залпового вогню “Град”. Прикордонники зазначають, що нараховано біля півтора десятка пострілів.

Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.