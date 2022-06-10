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Росіяни обстріляли з «градів» територію Дніпропетровщини

Росіяни продовжують атакувати східні регіони України. Сьогодні армія РФ обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад у Дніпропетровській області.

П’ятниця, 10 червня 2022, 21:54
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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

“По населеним пунктам не влучили, постраждалих немає”, — зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Водночас в інших громадах області станом на 20 годину 10 червня все спокійно, а протягом дня обстрілів не було.

Також зранку очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначав, що російські загарбники знову обстріляли громади Криворізького району та місто Дніпро. У Зеленодольскій громаді поранення отримала 41-річна жінка

Лукашук також додав, що сьогодні ворог втратив один безпілотник, який збили військові в небі над областю, а його уламки впали в Полтавському районі.

Теги: війна, Дніпро, дніпропетровщина, обстріл мирних, обстріли, російська агресія, російсько-українська війна

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