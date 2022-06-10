Росіяни обстріляли з «градів» територію Дніпропетровщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
“По населеним пунктам не влучили, постраждалих немає”, — зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Водночас в інших громадах області станом на 20 годину 10 червня все спокійно, а протягом дня обстрілів не було.
Також зранку очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначав, що російські загарбники знову обстріляли громади Криворізького району та місто Дніпро. У Зеленодольскій громаді поранення отримала 41-річна жінка
Лукашук також додав, що сьогодні ворог втратив один безпілотник, який збили військові в небі над областю, а його уламки впали в Полтавському районі.
- Раніше, у ніч на 9 червня російські загарбники здійснили обстріл однієї з громад у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
- Протягом минулої доби, 9 червня, російські окупанти знову обстрілювали Харківську область. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення.
- Водночас інтенсивність обстрілів Миколаєва пов’язана з тим, що російські окупанти стягнули самохідні артилерійські установки типу “Піон” на територію тимчасово окупованої Херсонської області, яка межує з Миколаївською.