Росіяни підірвали Каховську ГЕС дистанційно — представник розвідки

Джерело: національний телемарафон.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, факти і докази щодо вищезазначеного є.
“Є факти переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху – такі факти і докази, безумовно є”, — наголосив представник розвідки.
Точні оцінки щодо потужності вибухівки будуть надані пізніше.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- 20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська планують підірвати греблю Каховської ГЕС на Херсонщині та звинуватити у цьому Україну. Цю інформацію підтвердили і у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) . Водночас низка експертів наголошували, що зруйнувати дамбу повністю фактично нереально.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців.