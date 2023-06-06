Підрив Каховської ГЕС: як реагували на загрозу у жовтні 2022 року

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська планують підірвати греблю Каховської ГЕС на Херсонщині та звинуватити у цьому Україну. Цю інформацію підтвердили і у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) . Водночас низка експертів наголошували, що зруйнувати дамбу повністю фактично нереально.

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20 жовтня минулого року Зеленський звернувся до Європейської ради попередивши про плани Росії підірвати Каховську ГЕС, яка розташована поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.

“Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції”, – наголосив тоді глава держави.

Після цієї заяви президента низка посадовців та експертів прокоментували ймовірність та наслідки підриву Каховської ГЕС.

Зокрема очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю “Українській правді” зауважив, що навряд чи росіяни готові підірвати Каховську ГЕС. оскільки це принесе їм низку наслідків.

“Вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсонщини. Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити”, – сказав він.

Тоді ж очільник ГУР додав, що знищення Каховської ГЕС завдасть шкоди і Запорізькій АЕС, адже цей об’єкт нерозривно з нею пов’язаний.

“Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні”, – зазначив Буданов.

Тоді він також сказав, що найімовірнішим варіантом може бути часткове руйнування дамби.

“Тобто зроблять дамбу непридатною до використання за призначенням. Але збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий уже й страшний. І ускладнять нам просування. Тож я не думаю, що вони задумали суцільне руйнування. Окрім того, ми не бачимо ознак повного мінування цієї конструкції”, – зауважив голова ГУР наголосивши, що дамба замінована частково ще від квітня 2022 року.

Про те, що руйнування дамби Каховської ГЕС “нереальне” в коментарі 24 каналу у жовтні 2022 року повідомив директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк.

Тоді він заявив, що у випадку підриву Каховської ГЕС знищити повністю дамбу окупантам не вдасться.

“Зруйнувати саму дамбу нереально. Однак можна знищити окремі елементи дамби або регулювальних споруд. Йдеться про шлюзи-регулятори або гідроенергетичні агрегати. Це також буде нести за собою загрозу подальшого руйнування”, – наголосив фахівець.

Тоді ж він заявив, що найголовнішою проблемою у разі підриву Каховської ГЕС стане ймовірна втрата водних ресурсів, накопичених у водосховищі.

“Існує загроза для населених пунктів, які розташовані нижче греблі. Внаслідок сформованої гідродинамічної аварії ці населені пункти можуть зазнати не лише руйнувань. Є велика небезпека для життя людей”, – наголосив Яцюк.

Серед інших проблем він назвав:

постраждає флора та фауна регіону

порушиться морфологія русла річки Дніпро, оскільки будуть розмиті острови і берегова лінія

Це все, за словами Яцюка, спричинить великі збитки для екологічної системи поряд з Каховською ГЕС.

Також у коментарі “Українській правді” експерт-вибухотехнік Василь Опанасюк зазначив, що для суттєвого пошкодження дамби Каховської ГЕС окупантам доведеться використати щонайменше 50-60 тонн тротилу. Після такого вибуху під тиском води розпочнеться руйнування дамби.

У коментарі Sky News секретар РНБО України Олександр Данілов зазначав, що у випадку підриву каховської ГЕС тимчасово окупований Крим може залишитись без водопостачання на 10-15 років, а то і назавжди.

У коментарі “Главкому” керівник компанії “Центр ГІС аналітик” (абревіатура ГІС означає “геоінформаційна система”) Олексій Іщук повідомляв, що на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій вони змоделювали два сценарії. Перший – якщо греблю на Каховській ГЕС пошкодять частково, і другий – найгірший: “Ну, умовно кажучи, ось була дамба, і її блискавично не стало”.

“Херсон практично не постраждає – такі глобальні об’єкти як гідроелектростанції будували з розумом, щоб у разі чого міста не могло затопити. Ані Київ, ані Херсон. Серйозно постраждати вони не можуть”, – сказав він.

Як пояснював тоді Іщук, у Херсонській області переважають рівнини, а тому навіть у випадку миттєвого прориву дами Каховської ГЕС, “вода розливатиметься територією, і максимальне її піднесення в районі Херсона становитиме 1,5 метра максимум. І це станеться на другий день”.

“Можливо, буде підтоплено край обласного центру, де порт (основна частина міста на горі). Затопить Олешки (містечко на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона), але теж такий підйом води не особливо проблематичний. Умовно кажучи, у найгіршому варіанті все буде, як під час сильної весняної повені. У разі руйнування греблі

Каховської ГЕС можуть бути підтоплені острови, селища Кримки та Козачі Табори. Що характерно, Нова Каховка постраждає мало – місто будувалося з урахуванням можливої аварії на гідроелектростанції, і якщо затопить, то місцевий пляж, човнову станцію та будівлю прокуратури.”

Єдиною вагомою проблемою, яка може виникнути у разі підриву греблі Каховського водосховища – це зникнення води у Північно-Кримському зрошувально-обвіднювальному каналі.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.