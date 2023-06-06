Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

На Острові продовжується евакуація з трьох пунктів збору. Лежачих і маломобільних будуть вивозити до лікарень.

“Гідропарк і нафтогавань вже затоплено”, — написав він.

Глава МВА закликав мешканців, які знають про людей, які потребують допомоги з евакуації, звернутися на гарячу лінію адміністрації чи писати йому в особисті повідомлення Facebook із вказанням номерів телефонів.

Херсонська міська військова адміністрація організувала безоплатну евакуацію. Всі необхідні служби працюють над цим. Інформацію щодо локацій евакуації у Корабельному районі можна отримати телефоном гарячих ліній: +38 099 736 22 30.

Додаткову інформацію можна отримати за номерами телефону міської гарячої лінії:

+38) 050 040 44 24;

+38) 098 958 17 90.

“Жителям старостинських округів стосовно питання евакуації звертатися безпосередньо до старости. Просимо жителів громади зберігати спокій та не піддаватися паніці!” — наголосив він.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною, зокрема голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.

На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.