За даними журналістів The New York Times, у нещодавно опублікованих секретних розвідувальних документах США, які потрапили в інтернет, йдеться, що всередині РФ розгортається широке протистояння. Представники міністерства оборони Росії та Федеральної служби безпеки (ФСБ) не можуть дійти згоди щодо офіційної кількості загиблих військових на війні в Україні.

Про це повідомляє NYT, посилаючись на “злиті” секретні документи.

Видання пише, що внутрішня боротьба всередині Росії виглядає ширшою та глибшою, ніж вважалося раніше, судячи із нещодавно виявлених секретних розвідувальних документів.

Згідно зі “злитими” матеріалами, існує ворожнеча між російським урядом та розвідкою через кількість загиблих та поранених у війні в Україні. Причина – приховування реальної кількості втрат.

Нові документи, з якими ознайомилася NYT, підтверджують, наскільки глибоко американські розвідувальні служби проникли майже в усі аспекти російського розвідувального апарату та структури військового командування.

В одному з документів представники американської розвідки стверджують, що керівництво Федеральної служби безпеки (ФСБ) звинуватило міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”.

У сукупності документи наголошують на кількох головних причинах того, чому, на думку багатьох аналітиків, президент Росії Володимир Путін не зміг забезпечити воєнну перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців війни.

Серед них: внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, зокрема ФСБ та міністерством оборони.

Офіційні особи ФСБ, як йдеться в документі, стверджують, що міністерство не враховує загиблих і поранених серед російської Національної гвардії, найманців ПВК “Вагнер” та бійців лідера Чечні Рамзана Кадирова.

За даними ФСБ, фактична кількість росіян, поранених та вбитих в Україні, наближається до 110 тисяч осіб.

Востаннє міністерство оборони публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що від початку війни було вбито 5 937 російських військових.

Нові документи також містять подробиці про публічну суперечку в лютому, під час якої Євген Пригожин, який керує силами ПВК “Вагнер”, звинуватив російських військових у приховуванні необхідних боєприпасів для його бійців.

Путін намагався вирішити суперечку особисто, викликавши Пригожина та Шойгу на зустріч, яка ймовірно відбулася 22 лютого. Про це йдеться в одному з документів.