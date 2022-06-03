Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Якщо власники залишених у Маріуполі авто не заберуть їх до першого липня, тимчасова окупаційна адміністрація Маріуполя проведе “націоналізацію” машин.
Натомість за оплату колаборанти обіцяють вивезти машину з міста. Радник припустив, що ці гроші підуть так званій “адміністрації”. У будь-якому з варіантів, власники авто опиняться в скрутному становищі.
“Або приїдуть власники з України й буде мобілізаційно-робочий резерв. Або поповниться парк автомобілів армії так званої “ДНР”. Або зароблять гроші люди, наближені до донецької окупаційної влади. Єдиний, хто в мінусі — маріупольці”, — написав Андрющенко.
- Нагадаємо, що 8-річний Єгор, автор “Маріупольського щоденника”, у якому він описував життя в блокадному Маріуполі, нарешті зміг виїхати з окупованого міста. На 100-тий день повномасштабної війни хлопчик разом сестрою, мамою та бабусею, опинились на підконтрольній Україні території.
- Також пілот гелікоптера розповів, як виконував секретну операцію з доставлення вантажів та евакуацію поранених з “Азовсталі”. Під час виконання завдання вертоліт його побратима ліквідували окупанти, а він, попри влучання ракетою, зміг долетіти до місця посадки і врятувати 20 людей.
- Зокрема за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, наразі у мешканців міста немає доступу до води та їжі.
- Варто зазначити, що російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.