Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Якщо власники залишених у Маріуполі авто не заберуть їх до першого липня, тимчасова окупаційна адміністрація Маріуполя проведе “націоналізацію” машин.

Натомість за оплату колаборанти обіцяють вивезти машину з міста. Радник припустив, що ці гроші підуть так званій “адміністрації”. У будь-якому з варіантів, власники авто опиняться в скрутному становищі.

“Або приїдуть власники з України й буде мобілізаційно-робочий резерв. Або поповниться парк автомобілів армії так званої “ДНР”. Або зароблять гроші люди, наближені до донецької окупаційної влади. Єдиний, хто в мінусі — маріупольці”, — написав Андрющенко.