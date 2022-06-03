Росіяни планують привласнити залишені в тимчасово окупованому Маріуполі автомобілі українців. Водночас, забираючи машину, українці ризикують бути мобілізованими до лав російської армії, або витратити гроші на домовленість із колаборантами, які вивезуть транспорт із міста.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Якщо власники залишених у Маріуполі авто не заберуть їх до першого липня, тимчасова окупаційна адміністрація Маріуполя проведе “націоналізацію” машин.

Натомість за оплату колаборанти обіцяють вивезти машину з міста. Радник припустив, що ці гроші підуть так званій “адміністрації”. У будь-якому з варіантів, власники авто опиняться в скрутному становищі.