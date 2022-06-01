За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, наразі у мешканців міста немає доступу до води та їжі.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

Нагадаємо, що від 26 травня завіз води у Маріуполь здійснюється один раз на два дні. При тому, що окупаційна влада примушує маріупольців самостійно розбирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

“Робота за їжу. Робота за воду. Які ще вигадки окупантів мають пережити маріупольці? Лють. Просто лють”, — зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

Також Бойченко наголосив, що російські військові тримають у заручниках понад 100 тисяч людей, через що ті не мають можливості виїхати на підконтрольні Україні території.