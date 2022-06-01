Про це він повідомив в етері телемарафону.
Нагадаємо, що від 26 травня завіз води у Маріуполь здійснюється один раз на два дні. При тому, що окупаційна влада примушує маріупольців самостійно розбирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
“Робота за їжу. Робота за воду. Які ще вигадки окупантів мають пережити маріупольці? Лють. Просто лють”, — зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.
Також Бойченко наголосив, що російські військові тримають у заручниках понад 100 тисяч людей, через що ті не мають можливості виїхати на підконтрольні Україні території.
- Раніше російські загарбники відкрили школу №65 та змусили батьків прибрати сміття, затулити вікна плівкою та навести лад.
- Варто зазначити, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.