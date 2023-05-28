Росія саботує повноцінну роботу «зернового коридору» – ООН

За даними Організації Об’єднаних Націй (ООН), дія "зернової угоди", яка передбачає безпечний експорт українського зерна та добрив нині неповноцінна через блокування російською стороною порту "Південний".

Джерело: Reuters.

“Зернова ініціатива” охоплює три порти, але з 29 квітня жодному судну не дозволено відвідувати порт “Південний”.

Як повідомляється, Організація Об’єднаних Націй і Туреччина співпрацюють з іншими сторонами у питанні відновлення повноцінних операцій і усунення всіх перешкод, які обмежують дію “чорноморської зернової угоди”.

Раніше Україна вже висунула звинувачення Росії щодо фактичного виключення порту “Південний” з “чорноморської ініціативи”. Росія, своєю чергою, поскаржилася на неможливість експортувати аміак по трубопроводу в “Південний”.

Згідно із “чорноморською угодою” про експорт зерна, Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, до складу якого входять офіційні особи з України, Росії, Туреччини та ООН, надає дозволи на судна та проводить інспекції кораблів на в’їзді та на виході.

Відтак, у Спільному координаційному центрі повідомили, що нині 54 судна очікують руху в українські порти. З них лише 11 заявок надіслано в СКЦ для реєстрації.

У четвер, 25 травня, СКЦ не здійснив реєстрацію жодного нового судна, проте в ООН повідомили, що в п’ятницю, 26 травня, були погоджені два кораблі. Зараз в українських портах завантажуються 13 суден: шість у Чорноморську та сім в Одесі.

Наголошено, що Росія знову погрожує виходом із “чорноморської зернової ініціативи”. Ті самі погрози вище керівництво РФ висловлювало і в березні, проте зрештою у Кремлі погодилися на продовження угоди ще на 60 днів.

Також Москва вимагає підключення російського “Россєльхозбанку” до міжнародної платіжної мережі SWIFT. У разі відмови Путін погрожує зупинити дію угоди.