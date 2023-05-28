російсько-українська війна
13:22 В Одесі патрульні врятували від задухи собаку, якого хазяйка залишила в зачиненій машині
13:01 Росія саботує повноцінну роботу «зернового коридору» – ООН
12:44 Австрія виділила 2 млн євро на розмінування України
12:17 «Талібан» напав на прикордонний пост Ірану
11:57 Росіяни використали нові маршрути для нічної атаки дронами — речниця ОК «Південь» 
11:21 У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до чотирьох осіб
10:43 Нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі – «Укренерго»
10:39 Росіяни у Житомирській області завдали удару по об’єкту інфраструктури
10:02 Протягом минулої доби противник випустив понад 300 снарядів по Херсонщині – є жертва
09:41 Харківщина: росіяни завдали ударів по прикордонних населених пунктах області – є загиблі та поранені
09:21 Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували 400 російських армійців
08:01 28 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:38 Подекуди гроза та короткочасні опади: прогноз погоди на 28 травня
00:59 Харківщина: ворог обстріляв Куп’янськ та Циркуни, є загиблий та поранена
00:26 Окупанти не випускають цивільних через Запоріжжя для виїзду з ТОТ

27 травня

23:48 Сумщина: росіяни 18 разів за день обстріляли прикордоння області
22:55 У Великій Британії відпустили чоловіка, який в’їхав у браму резиденції прем’єр-міністра Сунака
22:25 Українська тенісистка Світоліна перемогла росіянку Блінкову у фіналі турніру WTA 250
21:54 У Гаазі затримано сотні кліматичних активістів, які заблокували головну трасу до міста
21:23 У районі окупованого Соледара військові РФ втекли зі зброєю — росЗМІ
20:14 В Україну повернули підлітка, депортованого росіянами з Маріуполя
19:23 Данія започаткувала інвестиційний фонд для України на $133 мільйони
18:56 Запоріжжя: росіяни обстріляли з «Градів» житловий сектор Степногірська
18:09 Колишня піар-компанія Twitter подала на соцмережу до суду за несплату рахунків
17:44 З Авдіївки евакуювали жителів будинку, куди влучили ракети. Люди жили поряд з похованими під уламками сусідами
17:18 Кулеба спростував дані про те, що спецпосланець Китаю закликав залишити РФ контроль над ТОТ
17:04 «Шукайте жінку»: ексрадник Офісу президента Олексій Арестович проводить семінари з жіночої психології
16:35 Міжнародна асоціація правників ухвалила резолюцію із закликом підтримати створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
16:01 Завдяки операції в Бєлгородській області українська розвідка зібрала важливі дані

Росія саботує повноцінну роботу «зернового коридору» – ООН

За даними Організації Об’єднаних Націй (ООН), дія "зернової угоди", яка передбачає безпечний експорт українського зерна та добрив нині неповноцінна через блокування російською стороною порту "Південний".

Неділя, 28 травня 2023, 13:01
Підтримати

Джерело: Reuters.

“Зернова ініціатива” охоплює три порти, але з 29 квітня жодному судну не дозволено відвідувати порт “Південний”.

Як повідомляється, Організація Об’єднаних Націй і Туреччина співпрацюють з іншими сторонами у питанні відновлення повноцінних операцій і усунення всіх перешкод, які обмежують дію “чорноморської зернової угоди”.

Раніше Україна вже висунула звинувачення Росії щодо фактичного виключення порту “Південний” з “чорноморської ініціативи”. Росія, своєю чергою, поскаржилася на неможливість експортувати аміак по трубопроводу в “Південний”.

Згідно із “чорноморською угодою” про експорт зерна, Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, до складу якого входять офіційні особи з України, Росії, Туреччини та ООН, надає дозволи на судна та проводить інспекції кораблів на в’їзді та на виході.

Відтак, у Спільному координаційному центрі повідомили, що нині 54 судна очікують руху в українські порти. З них лише 11 заявок надіслано в СКЦ для реєстрації.

У четвер, 25 травня, СКЦ не здійснив реєстрацію жодного нового судна, проте в ООН повідомили, що в п’ятницю, 26 травня, були погоджені два кораблі. Зараз в українських портах завантажуються 13 суден: шість у Чорноморську та сім в Одесі.

Наголошено, що Росія знову погрожує виходом із “чорноморської зернової ініціативи”.  Ті самі погрози вище керівництво РФ висловлювало і в березні, проте зрештою у Кремлі погодилися на продовження угоди ще на 60 днів.

Також Москва вимагає підключення російського “Россєльхозбанку” до міжнародної платіжної мережі SWIFT. У разі відмови Путін погрожує зупинити дію угоди.

Теги: експорт зерна, зернова ініциатива, Зерновий коридор, порти України, російсько-українська війна, українське зерно, порт, порты

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook