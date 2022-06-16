Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.
Триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області РБ. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил РБ.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою стримування підрозділів Сил оборони від подальшого просування в бік Державного кордону.
На Харківському напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Золочів, Уди, Байрак, Перемога, Рубіжне, Верхній Салтів, Печеніги та Леб’яже.
На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Мазанівки, Краснопілля та Дібровного. Українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку населеного пункту Долина. Противник відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог застосовував артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Лоскутівка, Метьолкіне та Борівське. Завдав авіаційного удару по Лоскутівці.
На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли із артилерії райони населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Покровське, Нова Кам’янка, Яковлівка, Берестове, Миколаївка та Новоіванівка. Завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 по мирному населеному пункту Яковлівка. Наші воїни знову успішно відбили штурмові дії противника в напрямку Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався вести штурмові дії з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки.
На Південнобузькому напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних рубежів та вдосконаленні інженерного обладнання позицій.
У Генштабі зауважили, що ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу “Калібр”.
“Значні втрати російських окупаційних військ руйнують плани військового керівництва щодо швидкого просування вглиб території України. Почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі у бойових діях на території України. Це не дозволяє у стислі терміни здійснити посилення та заміну російських підрозділів, що втратили боєздатність.
Тим часом українські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, продовжують успішно зменшувати кількість російських окупантів на українській землі”, – зазначили у зведенні.
- Нагадаємо, в Україні триває 113-та доба з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За ці місяці російські окупанти вже втратили майже 33 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць військової техніки.
- Стало відомо, що РФ залучила до бойових дій в Україні близько 330 тисяч осіб. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує війська.
- Український дипломат та юрист, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга переконаний, що візит прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса, президента Франції Емманюеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца увійде в історію як акт безпрецедентної європейської єдності та підтримки. Він процитував президента України Володимира Зеленського, який переконаний, що Росія хоче зламати не лише Україну, але й Європу, і лише єднання допоможе зупинити агресора.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Крим є стратегічною метою для України. Його буде звільнено від окупантів. Для цього, а також для звільнення решти окупованих територій, ЗСУ використовуватимуть зброю партнерів.