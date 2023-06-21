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Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій – ВМС ЗСУ

Станом на 21 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Середа, 21 червня 2023, 17:49
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Джерело: ВМС ЗСУ

Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 27 суден, з них 11 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря –  13 суден, з них 10 рухались у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За уточненою інформацією Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”, 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА “Shahed”.

Водночас застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

  • 20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ українського війська. Запевнивши, що контрнаступ відбувається за планом, який встановлений військовими. ЗСУ просуваються на деяких напрямках, водночас посадовиця наголосила, що ворог не здаватиме легко зайняті позиції, тож нині тривають запеклі бої і дуже потужний двобій.
  • Представник Організації Об’єднаних Націй зазначив, що міни, винесені паводковими водами з Каховської дамби, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря.
  • Вранці 21 червня російські окупаційні війська запустили безпілотники на Дніпропетровщину.
  • Зауважимо, що цієї ночі війська РФ також атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 6 дронів. Всі вони були знищені над Хмельниччиною.
Теги: ВМС ЗСУ, Калібри, корабельне угруповання, Ракетоносії, ситуація на морі

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