Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій – ВМС ЗСУ

Станом на 21 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ

Водночас в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 27 суден, з них 11 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 13 суден, з них 10 рухались у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.