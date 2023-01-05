5 січня російські військові завдали удару центральну частину Херсона, де влучили в будинок. Внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

“Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом 4 січня російські військові 41 раз атакували Херсонську область, 9 разів завдали удару по обласному центру. Внаслідок цього 3 людей отримали поранення.

За його словами, російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області. Там ворог завдавав ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Водночас сам Херсон військові РФ атакували 9 раз. За словами Янушевича, росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. Там ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише голова ОВА.