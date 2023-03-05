Росіяни вивели у Чорне море чотири носії «Калібрів»

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі росіяни утримують десять кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 34 судна, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.
Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.
- Зранку 5 березня росіяни завдали удару з С-300 по селу Гришине Покровскої міської громади — пошкодили 7 будинків. Ще 6 будинків пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.
- За добу російські армійці обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів, також є загиблі.
- За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є вбиті та поранені серед мирного населення.
- Вночі російські окупаційні війська підірвали основний міст, який з’єднував Бахмут із сусіднім селом Хромове.