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Росіяни вивели у Чорне море чотири носії «Калібрів»

Станом на 5 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп 24 ракети.

Неділя, 5 березня 2023, 18:12
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі росіяни утримують десять кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 22 судна, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.

Теги: ворожі кораблі, Калібри, моря, російсько-українська війна

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