Сьогодні, 11 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією є постраждалі.

Про це повідомили голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

За словами голови ОВА окупанти атакували ракетами обласний центр, цілившись в об’єкти інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Також Куртєв уточнив, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.

Водночас він зазначив, що є постраждалі.

Нагадаємо, що вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на мирне Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши під’їзд, на місці трагедії виникла пожежа. Відомо принаймні про одного загиблого, на місці продовжують розбирати завали.