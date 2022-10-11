Про це повідомили голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
За словами голови ОВА окупанти атакували ракетами обласний центр, цілившись в об’єкти інфраструктури. Наразі інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
Також Куртєв уточнив, що внаслідок ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки.
Водночас він зазначив, що є постраждалі.
Нагадаємо, що вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на мирне Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок, зруйнувавши під’їзд, на місці трагедії виникла пожежа. Відомо принаймні про одного загиблого, на місці продовжують розбирати завали.
- 9 жовтня вночі РФ скоїла черговий акт нападу на мирне населення – під час ракетної атаки, коли місто атакували десятки ракет, одна з них поцілила у багатоквартирний будинок.
- Ввечері 8 жовтня російські військові знову здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.