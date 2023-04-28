Ввечері 28 квітня російські війська завдали ударів по території Білозерки Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а ще троє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.

Зазначається, що ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень вибило вікна.

Крім того, у населеному пункті пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Так, тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі.

Водночас ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, а ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.