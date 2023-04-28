Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА у Telegram.
Зазначається, що ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень вибило вікна.
Крім того, у населеному пункті пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Так, тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі.
Водночас ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу надали на місці медики, а ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.
- Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську. Там було зафіксовано 58 вибухів.
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