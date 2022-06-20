Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її росіяни не могли майже місяць.
Це попри те, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.
“Улицу ленина (зараз Володимирська – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4”, – зізнався полонений.
Просувалися з такими боями й втратами, що, за його словами, від роти залишилось не більше 30%.
Натомість втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного “підкріплену” бригаду відправили на Сєвєродонецьк.
Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.
В СБУ зазначили, що цей та інші полонені з незаконних збройних формувань наразі надають свідчення слідчим.
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- На думку колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса, Україна має усі шанси перемогти у війні з РФ. Проте для цього Захід повинен збільшити обсяги допомоги.
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- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що не вважає РФ слабким супротивником – ворог направив проти України усі свої чималі ресурси.