Полонений уродженець Луганська, котрого окупанти мобілізували з лав так званої "народної міліції лнр" заявив, що російські війська зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці на сході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її росіяни не могли майже місяць.

Це попри те, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

“Улицу ленина (зараз Володимирська – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4”, – зізнався полонений.

Просувалися з такими боями й втратами, що, за його словами, від роти залишилось не більше 30%.

Натомість втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного “підкріплену” бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя.

В СБУ зазначили, що цей та інші полонені з незаконних збройних формувань наразі надають свідчення слідчим.