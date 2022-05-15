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Росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці – Генштаб

Триває вісімдесят перша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Росіяни зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.

Неділя, 15 травня 2022, 23:48
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу.

Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, Херсонської областей.

Водночас на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безрезультатно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

У Генштабі наголосили, що основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

У Маріуполі ворог основні зусилля продовжує зосереджувати на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

“Командування збройних сил російської федерації намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ резервістами. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні”, – зазначили у повідомленні.

Теги: втрати рф, Генштаб, МОУ, російсько-українська війна

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