Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки… На місці прильоту сильна пожежа у житловій будівлі”, – зазначив він.
Пізніше Терехов написав, що на цей час є інформація про трьох загиблих та десяти поранених.
З пораненими працюють лікарі.
Містян закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги, адже ворог все ще хаотично завдає удари.
Протягом всієї доби російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по Харкову та області. Сьогодні, 17 серпня, близько 5 ранку зафіксовано запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода.
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