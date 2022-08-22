Триває сто вісімдесята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.

На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури населених пунктів. Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки, Чепіля, Богородичного та Курульки.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли районів Сіверська, Закітного, Переїзного, Григорівки, Верхньокам’янського та Пришиба. В районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Костянтинівки, Бахмутського, Підгородного, Яковлівки, Веселої Долини та Білогорівкиа. Завдав авіаційного удару по позиціях сил оборони в районі Соледара та ракетних ударів в районах населених пунктів Соледар та Костянтинівка. Вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Первомайське та Піски. Завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Єлизаветівки та Новоукраїнки. Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що з метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіюють БпЛА.