Росія наполягатиме на відмові НАТО прийняти Україну – голова російської делегації ОБСЄ

Російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

16 лютого на пленарному засіданні Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки Гаврилов наголосив, що Російська Федерація наполягатиме на тому, аби НАТО “публічно оголосило про відмову прийняти Україну до своїх лав”.

“Київ, своєю чергою, має проголосити свій нейтральний позаблоковий статус, як це передбачено Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року”, – додав Гаврилов.

Раніше в адміністрації президента РФ Путіна заявили, що не мають особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про “гарантії безпеки”.

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Довідка. Заборона членства України в Організації Північноатлантичного договору є однією з трьох основних вимог Росії до США та НАТО, поряд із припиненням подальшого розширення Альянсу на Схід, а також поверненням військової інфраструктури НАТО до позицій 1997 року. Натомість євроатлантичний курс України закріплений у Конституції.