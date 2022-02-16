Росія наполягатиме на відмові НАТО прийняти Україну – голова російської делегації ОБСЄ

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
16 лютого на пленарному засіданні Форуму ОБСЄ з питань співробітництва в галузі безпеки Гаврилов наголосив, що Російська Федерація наполягатиме на тому, аби НАТО “публічно оголосило про відмову прийняти Україну до своїх лав”.
“Київ, своєю чергою, має проголосити свій нейтральний позаблоковий статус, як це передбачено Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року”, – додав Гаврилов.
Раніше в адміністрації президента РФ Путіна заявили, що не мають особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про “гарантії безпеки”.
Довідка. Заборона членства України в Організації Північноатлантичного договору є однією з трьох основних вимог Росії до США та НАТО, поряд із припиненням подальшого розширення Альянсу на Схід, а також поверненням військової інфраструктури НАТО до позицій 1997 року. Натомість євроатлантичний курс України закріплений у Конституції.
- Нагадаємо, міноборони РФ заявило, що частину військ, зібраних навколо України, завантажують на потяги та вантажівки та повертають до своїх гарнізонів.
- Пізніше Путін наголосив, що РФ намагається розв’язати питання відносно вступу України до Організації Північноатлантичного договору вже найближчим часом під час мирного переговорного процесу.
- Водночас Президент США Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів.
- Окрім цього, Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”. Водночас вкотре наголосив, що кожен народ має право обирати свій власний шлях.
- Пізніше Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.