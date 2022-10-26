Про це інформує CNN.

Столтенберг наголосив, що російський президент Путін зазнає поразки на полі бою.

“Він відповідає новими невибірковими атаками на українські міста проти цивільних осіб і критичної інфраструктури, а також небезпечною ядерною риторикою”, – пояснив генсек Альянсу на пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Ніколае Чука в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Натомість, зазначив він, з кожним тижнем сили України стають сильнішими та все більш оснащеними.

Успіх України на полі бою може дати Києву більше переваги у будь-яких майбутніх переговорах. Глава НАТО нагадав, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Водночас те, чого Україна може досягти за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою. Тож Заходу необхідно зміцнити українську позицію за столом переговорів, надаючи військову підтримку.

Чим сильніша Україна на полі бою, тим більша ймовірність того, що матимемо політичне рішення, яке забезпечить Україні перемогу як суверенної незалежної держави Європи.

Столтенберг вкотре відкинув заяву Кремля про те, що Україна планує застосувати так звану “брудну бомбу” на власній території, заявивши, що це може бути приводом для ескалації.

“Ця [ідея] абсурдна, — сказав він. Союзники відкидають це відверто брехливе звинувачення, і Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни. НАТО не залякати чи стримати від підтримки права України на самооборону стільки, скільки буде потрібно”.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.