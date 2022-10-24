Про це повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна у Telegram.

Російський МКЧХ оголосив про збір коштів “у рамках акції #мывместе”.

“Тим часом, російський Червоний Хрест збирає гроші для родин мобілізованих росіян, яких відправили вбивати українців”, — зазначила вона.

15 жовтня нова президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір’яна Еггер заявляла, що комітет має намір отримати доступ до українських військовополонених.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак поставив вимогу МКЧХ направити свою місію до колонії в Оленівці (окупована частина Донецької області), де утримують українців. Він заявляв, що Україна сприятиме цій місії або в іншому випадку буде застосовувати всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Утім 17 жовтня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не приїхали на лінію розмежування. Саме там на них чекала делегація України, казав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.