Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.
За даними “Енергоатому”, є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити енергоблоки, які працюють та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.
Поки що військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива.
У повідомленні зазначається, що 18 серпня ввечері до Енергодару прибула пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками ФСБ Росії на території ГК “Аліса” провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції.
В “Енергоатомі” наголосили на тому, що було точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди й удар, а в другому – удар лунав через три секунди.
“Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення “яскравої” картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах”, – зауважили у державному підприємстві “Енергоатом”.
Вчора Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що, ймовірно, 19 серпня російські загарбники влаштують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. За словами розвідки, окупанти оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній електростанції.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Росії почали створювати інформаційні умови, аби згодом звинуватити Збройні сили України в обстрілах Запорізької атомної електростанції.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові 18 серпня заявив, що будь-яке потенційне пошкодження АЕС у Запоріжжі було б “самогубством”.
- Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи – Запорізькій АЕС.