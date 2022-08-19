Російські загарбники озвучили керівництву Запорізької атомної електростанції вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію сьогодні, 19 серпня 2022 року. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків. Таким чином окупанти готуються провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

За даними “Енергоатому”, є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити енергоблоки, які працюють та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Поки що військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива.

У повідомленні зазначається, що 18 серпня ввечері до Енергодару прибула пропагандистська знімальна група. Її члени разом з представниками ФСБ Росії на території ГК “Аліса” провели спільну нараду. А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції.

В “Енергоатомі” наголосили на тому, що було точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди й удар, а в другому – удар лунав через три секунди.

“Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення “яскравої” картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах”, – зауважили у державному підприємстві “Енергоатом”.

Вчора Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що, ймовірно, 19 серпня російські загарбники влаштують провокацію на Запорізькій атомній електростанції. За словами розвідки, окупанти оголосили несподіваний “вихідний” на Запорізькій атомній електростанції.