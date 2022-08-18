Будь-яке потенційне пошкодження АЕС у Запоріжжі було б "самогубством", заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові 18 серпня.

Про це повідомляє CNN.

У вступному слові Гутерреш закликав до “демілітаризації” регіону та наголосив, що терміново потрібна угода, щоб “відновити Запоріжжя як суто цивільну інфраструктуру та забезпечити безпеку регіону”.

“Ми повинні сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю є самогубством”, – пояснив Гутерреш.

У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб мати змогу підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Україна та РФ погодяться.

У своїй заяві він наголосив, що сторони повинні докласти всіх зусиль, щоб територія заводу не була об’єктом військових дій. Військова техніка та персонал повинні бути виведені з заводу.

Російський військовий персонал і деяке обладнання базуються на атомній станції з моменту її захоплення на початку березня.

“Необхідно уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Район потрібно демілітаризувати”, – заявив Гутерреш.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, окупованій росіянами. Він закликав РФ дати згоду на перевірку ЗАЕС фахівцями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Вже 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.

Водночас за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ймовірно, що 19 серпня російські загарбники влаштують провокацію на станції.