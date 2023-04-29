Російські загарбники під приводом "евакуації" планують депортувати до Росії всіх школярів з Горлівки Донецької області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, депортація має відбутись в кінці навчального року. Вивозити школярів планують під виглядом “евакуації”, а батькам доведеться їхати разом з дітьми.

“Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права”, – пояснили у ЦНС.

А також нагадали, що окупанти відзвітували про створення на Херсонщині координаційної ради “Движение первых”, яке відповідає за “ідеологічне оброблення” школярів. Раду псевдоволонтерського руху, який створений в Кремлі, презентував у Генічеську окупаційний міністр освіти Сергій Кравцов. Рух відповідає за пропагандистські заходи, організацію масовки й навіть формує систему доносів на батьків.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, російська влада, ймовірно, проводить примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях.

Вище керівництво РФ змушує жителів тимчасово окупованих територій України оформлювати паспорти з громадянством Російської Федерації.

Жителів Херсона попередили, що тих, хто не отримає російський паспорт до 1 червня 2023 року, чекає “депортація” з конфіскацією майна.

У розвідці Сполученого Королівства зауважили, що Кремль використовує паспорти як інструмент для “русифікації” окупованих територій, як це було в Донецькій та Луганській областях до вторгнення 24 лютого 2022 року.

“Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до Російської Федерації, щоб продемонструвати успіх повномасштабного вторгнення. Особливо це доречно напередодні президентських виборів у 2024 році” – йдеться у повідомленні британської розвідки.