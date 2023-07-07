Джерело: Центр національного спротиву.
Ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.
Крім того, за даними ЦНС, в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.
Додамо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку і просуваються вперед.
“Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території”, – написав Олександр Сирський.
Він також опублікував відео, на якому українські захисники знищили ворожий танк “Т-80”.
“На відео – робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт”, – підписав відео Сирський.
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