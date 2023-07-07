За інформацією підпілля, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план "евакуації" з міста.

Джерело: Центр національного спротиву.

Ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

Крім того, за даними ЦНС, в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

Додамо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку і просуваються вперед.

“Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території”, – написав Олександр Сирський.

Він також опублікував відео, на якому українські захисники знищили ворожий танк “Т-80”.

“На відео – робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт”, – підписав відео Сирський.