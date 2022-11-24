Сьогодні, 24 листопада, близько 17:00 російські загарбники обстріляли Херсон, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗВ накрили вогнем житловий район міста”, – написав голова Херсонської ОВА.

А також зазначив, що внаслідок обстрілу загорівся багатоповерховий будинок. Крім того, ворожі снаряди потрапили на дитячий майданчик. На цю мить відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, чотири з них – загинули.

“Співчуття рідним, в кого ці нелюди забрали найдорожче. Не пробачимо!”, – наголосив Ярослав Янушевич.

Зазначимо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що оперативна ситуація на сході нашої країни залишається складною, проте контрольованою.

22 листопада противник силами до мотострілецької роти на бойових машинах піхоти, за підтримки танкових підрозділів та вогню артилерії неодноразово здійснював спроби прориву нашої оборони в районі населеного пункту Невельське — західніше Пісків. Водночас завдяки професіоналізму наших захисників знищено до 5 танків та 10 бойових машин піхоти противника. Окупанти зазнали втрат в особовому складі.